Notizie Milan – Musacchio: stagione finita per l’argentino

MILANO – Stefano Pioli è tornato a parlare in conferenza stampa, alla vigilia di Lecce-Milan. L’allenatore rossonero, ai giornalisti, ha fatto il punto sulla situazione che riguarda Mateo Musacchio. Il difensore argentino nei giorni scorsi si è fermato per un problema alla caviglia sinistra, il giocatore dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico in artroscopia e la prossima settimana volerà a Barcellona, proprio per questo motivo: «Per quanto riguarda Musacchio, credo purtroppo che la sua stagione sia terminata». Queste le parole, che non lasciano spazio all’interpretazione di Pioli. Musacchio quindi non potrà dare il suo apporto alla causa rossonera per il finale di stagione. Una situazione che responsabilizzerà il giovane Gabbia, chiamato a giocare nel caso in cui uno tra Romagnoli e Kjaer dovessero avere problemi fisici oppure venir fermati dal Giudice Sportivo. Discorso diverso per Duarte, il brasiliano è sulla vi del recupero, e potrebbe essere convocato per la gara con la Roma.

