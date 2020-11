Notizie Milan – Musacchio, a che punto è il suo recupero?

MILANO – Mateo Musacchio, continuo il suo lavoro per tornare il prima possibile agli ordini di mister Pioli. Lo ha riportato Tuttosport, che ha fatto il punto della situazione sul recupero del difensore argentino. Non manca molto, l’ex Villarreal procede spedito e continua a migliorare, a breve il Milan potrà contare anche su di lui. Un innesto per le rotazioni in difesa visto il doppio impegno stagionale e la Coppa Italia è sullo sfondo. In ogni caso però il centrale è anche la centro delle indiscrezioni di mercato, non è scontata infatti la sua permanenza in rossonero a gennaio.