Notizie Milan – Milik, il Napoli spera sempre nel rinnovo

MILANO – Il Napoli ci spera ancora. Questo è quello che emerge dalle notizie riportate da Il Mattino, secondo il quotidiano, infatti, la società partenopea nei prossimi giorni incontrerà l’entourage di Milik per proporgli il rinnovo contrattuale. L’attuale accordo tra gli azzurri e il polacco scadrà nel 2021 e questa situazione ha scatenato diverse indiscrezioni di mercato. Con il calciatore accostato anche al Milan, nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic dovesse partire. Le ultime voci parlavano di una separazione ormai certa, ma le prove fornite dall’ex Ajax in Coppa Italia hanno spinto la dirigenza del Napoli a tornare alla carica, per non perdere Milik, né quest’estate con un’eventuale cessione, né a parametro zero il prossimo anno.

