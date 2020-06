Notizie Milan – Milenkovic temporeggia sul rinnovo con la Fiorentina

MILANO – Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa, a pochi giorni dal prossimo impegno in campionato dei viola. Il serbo è finito nel mirino del Milan, in ottica mercato. E il suo nome è stato accostato ai rossoneri, definendolo anche come il “preferito della dirigenza” per fare coppia con Romagnoli, il prossimo anno. Proprio su queste voci il giocatore è voluto intervenire, che a precisa domanda sul suo rinnovo con la società gigliata ha detto:

«Ho sempre detto che ne parleremo al momento giusto. Ora mi sembra prematuro in quanto sono concentrato totalmente sul campionato».

