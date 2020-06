Notizie Milan – Meret eroe di Coppa e il futuro prende un’altra piega

MILANO – Alex Meret ieri sera si è preso le luci della ribalta. Il portiere del Napoli è stato il protagonista della finali di Coppa Italia, tra gli azzurri e la Juventus, parando un rigore a Dybala. La sua prestazione però potrebbe influire anche sul suo futuro, dato che nell’ultimo periodo si era parlato di una sua possibile partenza, dato che nel corso di questa stagione ha perso i gradi di titolare, per fare spazio a Ospina. Meret era stato accostato anche al Milan, per raccogliere il testimone da Gigio Donnarumma, nel caso in cui il portiere rossonero salutasse Milanello e la compagine meneghina. Adesso però tutto fa pensare ad una sua conferma “all’ombra del Vesuvio”. La dirigenza partenopea non lo ha mai messo in dubbio, anzi ha sempre manifestato al calciatore la sua stima, rassicurandolo. Dopo la prestazione di ieri sera, anche Gattuso, potrebbe aver cambiato idea

