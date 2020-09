Notizie Milan – Mercato: Torreira sempre più vicino all’Atletico Madrid

MILANO – Il futuro di Lucas Torreira sarà in Spagna. Queste sono le ultime indiscrezioni di mercato sull’uruguaiano. Il calciatore e l’Atletico Madrid abbiamo trovato un’intesa sul contratto che legherà il mediano ai Colchoneros. Adesso non resta che accontentare l’Arsenal. Operazione non troppo complicata, dato che il mediano è sul mercato, viste le prestazioni non eccezionali nelle ultime stagioni. Neanche l’arrivo di Arteta sulla panchina dei Gunners è riuscito a portare all’inversione di rotta. Il giocatore era stato accostato anche al Milan, oltre che alla Roma, alla Fiorentina e al Torino. Niente ritorno in Serie A, il futuro di Torreira è nella Liga.