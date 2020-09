Notizie Milan – Mercato: SportMediaset, per Hauge servono 6 milioni

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – SportMediaset ha riportato gli ultimi aggiornamenti di mercato sulla trattativa per Jens Petter Hauge, al Milan. Il Bodo/Glimt, infatti, chiederebbe 6 milioni di euro per il suo attaccante, mentre i rossoneri sono fermi all’offerta di 4 milioni. Il prezzo del calciatore sarebbe lievitato grazie alla concorrenza di un top club inglese: il Manchester United. In questo momento comunque il Diavolo sarebbe in vantaggio rispetto alla concorrenza. La trattativa potrebbe sbloccarsi con l’inserimento di diversi bonus, legati alle presenze in Serie A e i goal, da parte del Milan. Pioli si è già espresso sulla trattativa, senza fare nomi, dichiarando che con l’assenza di bra la sua squadra è ‘un po’ corta in attacco‘.