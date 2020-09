Notizie Milan – Mercato: SportMediaset, Fofana se parte Paquetà

MILANO – SportMediIaset ha parlato del mercato del Milan secondo la fonte, infatti, i rossoneri sarebbe pronto all’assalto per Wesley Fofana, difensore centrale del Saint-Etienne. Prima però serve una cessione e l’indiziato numero uno è sempre Lucas Paquetà. Più indietro Nastasic, il calciatore rappresenta la seconda scelta del Diavolo, ma è sicuramente quella più economica. Lo Schalke 04, infatti, sarebbe pronto a far partire il giocatore con la formula del prestito oneroso, con diritto di riscatto. Nei prossimi giorni il Milan potrebbe concludere il colpo in difesa, ma tanto è legato al futuro del brasiliano sempre ai margini delle scelte di Stefano Pioli.