Notizie Milan – Mercato, sorpasso West Ham per Bakayoko

MILANO – Non c’è soltanto il Milan per Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista non verrà riscatto dal Monaco e in estate tornerà al Chelsea. Secondo quanto riporta RMC Sport, il francese interessa anche a un altra squadra di Londra, il West Ham. Gli Hammers avrebbero intenzione di acquistarlo a titolo definitivo dai blues e la notizia non fa dormire sonni tranquilli ai rossoneri. Il diavolo infatti dovrà chiedere al giocatore di ridimensionare il suo ingaggio, la squadra inglese invece potrebbe essere nelle condizioni di riuscire a soddisfare le richieste del giocatore. Adesso deciderà Bakayoko, sicuramente non resterà al Monaco, la squadra del principato è alle prese con una profonda crisi economica. Così come non resterà al Chelsea.

