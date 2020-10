Notizie Milan – Mercato: sfuma definitivamente Sumaré

MILANO – il Milan all’inizio del mese di settembre avrebbero trovato con il Lille l’accordo per il trasferimento in Serie A di Soumaré. Il centrocampista infatti era un obiettivo che il Diavolo ha a lungo inseguito.

Il calciatore però ha rifiutato il passaggio in Serie A, perché preferirebbe continuare la sua carriera in Premier League piuttosto che nel Milan. Niente da fare quindi per Maldini e Massara, i dirigenti rossoneri adesso dovranno inseguire altri profili per il centrocampo di Stefano Pioli.