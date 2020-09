Notizie Milan – Mercato: quale futuro per Daniel Maldini?

MILANO – Il futuro di Daniel Maldini resta un’incognita, non che i rossoneri abbiano intenzione di cederlo. Il classe 2001 resterà senza ombra di dubbio al Milan, ma difficilmente in questa stagione riuscirà a trovare spazio in prima squadra. Una situazione che potrebbe portare i rossoneri a cedere in prestito il giovane, in modo da poter crescere e fare esperienza, per poi essere valutato al suo ritorno a Milanello. Gli estimatori non mancano, sia in Serie B che in C, ma il Milan non ha ancora preso una decisione, anche perché il ragazzo sembra avere il futuro assicurato in rossonero e non per il cognome. Nella gara contro il Monza è stato uno dei migliori in campo, siglando anche la rete del 2-1.