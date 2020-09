Notizie Milan – Mercato: nuove conferme, Paquetà tra Francia e Spagna

MILANO – Il futuro di Lucas Paquetà è sempre incerto, il brasiliano sembra essere in uscita dal Milan, anche se finora non sono arrivate offerte concrete. Causa anche del campionato sottotono disputato dall’ex Flamengo, nonostante questo però sul numero trentanove rossonero, può vantare diverse pretendenti. In primis il Lione, ma ogni discorso è rimandato alla possibile cessione di Depay al Barcellona. Poi ci sono le pista spagnole, con il Vablencia, ma in questo caso c’è da are i conti con la crisi economica che sta attraversando la squadra iberica. Poi c’è il Betis Sivilgia. In ogni caso per strappare il giocatore al Milan servirà un’offerta da 22-23 milioni di euro.