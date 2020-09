Notizie Milan – Mercato: non c’è solo la Lazio su Alderte

MILANO –

Nonostante il campionato di Serie A sia iniziato, il calciomercato è in continua evoluzione. Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, la Lazio e la Roma avrebbero messo gli occhio su Omar Alderte. Difensore centrale ventiquattrenne, paraguaiano del Basilea, che in passato era stato proposto anche al Milan. I biancocelesti , però, devono prima liberare un posto in difesa, oltre a quello di extracomunitario. Il difensore però è sembra essere uscito dai radar rossoneri, anche se il Diavolo è alla ricerca di un centrale difensivo, vista l’emergenza in quel reparto. Lazio, Roma e Milan sono alla ricerca di un difensore. Il Basilea chiede 10 milioni di euro per il suo calciatore, mentre i biancocelesti giocano al ribasso, i giallorossi per ora sono alla finestra. I rossoneri, invece, sembrano defilati preferendo puntare su altri profili.