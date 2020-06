Notizie Milan – Mercato: nessun interesse per Conti

MILANO – Il Milan pensa al mercato, anche la stagione si appresta a ripartire. La squadra rossonera avrebbe già individuato diversi obiettivi da portare a Milanello, in estate. prima però bisogna cedere, poi si potrà spingere sull’acceleratore. Proprio il mercato in uscita sembra stia complicando i piani del diavolo. Secondo quanto riporta Tuttosport, riuscire a piazzare Andrea Conti non è così facile. Il terzino destro non ha attirato l’attenzione di altri club, a differenza del suo compagno di fascia, Davide Calabria, che invece è seguito da diverse squadre in Italia e all’estero. Per il momento quindi l’ex Atalanta potrebbe restare al Milan, a meno che i rossoneri non decidano di farlo partire solo a titolo temporaneo.

