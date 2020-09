Notizie Milan – Mercato: Lucas Torreira andrà in Spagna

MILANO – Il futuro di Lucas Torreira sarà in Spagna. Queste sono le ultime indiscrezioni di mercato sull’uruguaiano, almeno secondo quello che riporta Fabrizio Romano. L’esperto di mercato infatti ha rivelato come il calciatore e l’Atletico Madrid abbiamo trovato un’intesa sul contratto che legherà il mediano ai Colchoneros. Adesso non resta che accontentare l’Arsenal. Operazione non troppo complicata, dato che il mediano è sul mercato, viste le prestazioni non eccezionali nelle ultime stagioni. Neanche l’arrivo di Arteta sulla panchina dei Gunners è riuscito a portare all’inversione di rotta. Il giocatore era stato accostato anche al Milan, oltre che alla Roma, alla Fiorentina e al Torino. Niente ritorno in Serie A, il futuro di Torreira è nella Liga.