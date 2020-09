Notizie Milan – Mercato: il Torino torna alla carica per Krunic

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Tuttosport riporta le ultime notizie sul calciomercato del Torino. La squadra granata, secondo quanto riporta il quotidiano sportivo, sarebbe tornata alla carica per Rade Krunic del Milan. Il centrocampista potrebbe essere in uscita dalla squadra rossonera, soprattutto visto che il Diavolo continua a trattare Bakayoko del Chelsea e Soumaré del Lille. Due profili per la linea mediana che andrebbero ad integrarsi anche al nuovo acquisto Sandro Tonali. Vagnati, il direttore sportivo della squadra di Cairo ha riallacciato i rapporti con il Milan per il giocatore, vista le difficoltà per arrivare a Roberto Pereyra del Watford, sia per il costo del cartellino, che per la concorrenza dell’Udinese.