Notizie Milan – Mercato: il PSG fa sul serio per Bakayoko

MILANO –Tiemoué Bakayoko, il centrocampista è sempre nei pensieri del Milan, ma attualmente la trattativa tra i rossoneri e il Chelsea, proprietario del cartellino del giocatore, è ferma. Le richieste dei Blues sono troppo alte, senza dimenticare come le priorità dei rossoneri sul mercato sono cambiate. Serve un centrale a Stefano Pioli, più che un mediano. Sul giocatore si è inserito il PSG, che vorrebbe portarlo agli ordini di Tuchel, i parigini, sempre secondo la fonte, starebbero spingendo per il prestito dell’ex Monaco. I due club continuano a ragionare, i francesi vorrebbero un prestito gratuito, mentre i londinesi sono di avviso diverso: prestito oneroso. Non c’è accordo nemmeno sul riscatto di Bakayoko.