Notizie Milan – Mercato: Florentino Luis, si cerca la formula migliore

MILANO – Florentino Luis e il Milan. Il giovane talento del Benfica è sempre in orbita rossonera, ma per arrivare al calciatore l’unica strada che può percorrere il Diavolo è quella del prestito. Questo è quello che pensa la dirigenza, che sta studiando l’offerta migliore da presentare per il ragazzo. Situazione che ricalca quelle di Bakayoko e Soumarè, dove in entrambi i casi si sta lavorando, non senza difficoltà, al trasferimento a titolo temporaneo. Nonostante quindi l’eventuale obbligo o diritto di riscatto il Milan sta incontrando le stesse difficoltà per portare un nuovo centrocampista agli ordini di mister Pioli. I rossoneri però vanno avanti e una mano potrebbe arrivare dalla possibile cessione di Paquetà, sul brasiliano si è inserito il Lione.