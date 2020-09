Notizie Milan – Mercato: ecco chi è interessato a Bellodi

MILANO – Gabriele Bellodi, giovane difensore roccioso del Milan che pochi giorni fa ha compiuto vent’anni, continua ad essere al centro delle indiscrezioni di mercato. Sul giovane calciatore ci sarebbe l’interesse di due club di Serie B: l’Ascoli e la Salernitana. Le due società avrebbero chiesto informazioni del difensore alla società rossonera, che sarebbe disposta ad aprire ad un prestito. Infatti, l’obiettivo della dirigenza milanista è quello di permettere a questi calciatori di giocare con più continuità, per crescere sul campo e tornare poi al Milan. In questo ritiro pre-campionato Stefano Pioli ha testato il giocatore anche in amichevole, come con il Monza. per vedere i progressi del ragazzo, dopo il prestito in serie cadetta con il Crotone.