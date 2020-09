Notizie Milan – Mercato: Chiesa, la Juventus fa sul serio

MILANO – La Juventus avrebbe presentato una nuova offerta per Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina è un obiettivo di mercato anche del Milan. I bianconeri avrebbero proposto 10 milioni di euro per il prestito oneroso, con l’aggiunta del diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Commisso ha rispedito al mittente l’offerta, ma le parti sono in contatto. L’intenzione dei viola è quella di monetizzare il più possibile e per il cartellino del giocatore vogliono 70 milioni di euro. La Juventus è interessata al giocatore, ma vorrebbero dilazionare nel tempo l’investimento. Una concorrente agguerrita per i rossoneri quindi, che hanno messo in secondo piano il possibile arrivo dell’esterno della Nazionale di Roberto Mancini. La priorità del Milan per ora è un centrale di difesa.