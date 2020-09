Notizie Milan – Mercato: capitolo terzino, gli obiettivi non sono cambiati

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Tuttosport ha fatto il punto della situazione sul mercato del Milan e il possibile arrivo di un terzino destro. Dumfries e Aurier sono sempre sul taccuino dei rossoneri, ma ogni possibile arrivo è legato all’uscita di uno tra Calabria e Conti. Per il momento però non sono arrivate offerte concrete per i due calciatori del Diavolo, con il primo che però sembra essere tra i due il candidato principale a lasciare Milanello e la squadra di Stefano Pioli. Serve quindi una cessione, una situazione simile a quella per il centrocampista. Prima deve uscire Krunic, poi la dirigenza del Milan si concentrerà su un nuovo arrivo.