Notizie Milan, Marchegiani: «Champions League possibile»

Notizie Milan – Marchegiani elogia il mercato rossonero

Dopo la chiusura dell’affare Tonali, per cui è atteso il comunicato ufficiale dell’acquisto, aumentano gli estimatori del mercato operato dal Milan fino a questo momento. Per commentare la campagna acquisti in corso e gli obiettivi stagionali del club rossonero, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l’ex portiere Luca Marchegiani. Queste le sue parole:

«Il Milan sta facendo una buona opera di rafforzamento della squadra. Tenendo conto anche dell’ultima parte della scorsa stagione, la formazione rossonera può essere un outsider di lusso per le prime posizioni e dunque lottare fino all’ultimo per un posto in Champions League».