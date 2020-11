Notizie Milan – Locatelli: “Ringrazierò i rossoneri per tutta la vita”

MILANO – Uno dei leader tecnici di questo Sassuolo. I neroverdi stanno incantando in questo inizio di stagione e Manuel Locatelli è finito ‘sotto i riflettori’, tra le convocazioni nella nazionale di Roberto Mancini e le voci di mercato che lo vedono in orbita Juventus. Il centrocampista però non scorda il suo passato e intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato del Milan. Ecco che cosa ha detto:

“Non vorrò mai male al Milan, anzi lo ringrazierò per tutta la vita. E’stata casa mia e non si parla mai male di un genitore o sputare nel piatto in cui hai mangiato. Si sono dette tante cosa, ma io posso solo dire grazie. E’ vero le cose non sono andate come speravo, ma io avrò sempre un bel ricordo dei rossoneri. Il goal alla Juve? Un’arma a doppio taglio, è stata una gioia immensa, però sono salite anche le aspettative nei miei confronti. Però non ero pronto, ma questo è stato sicuramente un mio demerito. Ora vedo le cose in maniera differente e sono cosciente che quel gol rimarrà nella storia, sicuramente nel mio cuore“.