MILANO – Non saranno tanti i tifosi del Milan a ricordarsi del difensore argentino Leonel Vangioni, forse anche per i 943 minuti giocati in rossonero. Il giocatore, che è stato al Milan fino al 2017/18, dopo l’esperienza messicana con il Monterrey, ha firmato il suo nuovo contratto con il Club Libertad di Asuncion, club del Paraguay. Ecco il comunicato ufficiale su Twitter: