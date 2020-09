Notizie Milan – Le parole di Luciano Chiarugi sui rossoneri

MILANO – Torna a parlare del Milan un altro grande ex della storia rossonera! Si tratta di Luciano Chiarugi, ex attaccante che ha vestito la maglia del club per 154 partite, siglando 60 reti e conquistando anche diverse convocazioni in Nazionale. Nella giornata di oggi ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra con cui ha giocato dal 1972 al 1976, parlando specialmente di uno dei nuovi acquisti.

Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Sportiva: “Tonali potrebbe diventare il nuovo Pirlo; non gli mancano i colpi per fare bene. Secondo me starebbe bene in mezzo al campo, per far uscire la squadra. Pioli saprà utilizzarlo nel migliore dei modi“.