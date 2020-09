Notizie Milan – Le parole di Louis Van Gaal sui rossoneri

MILANO – In tutta la sua carriera con le squadre di club ha allenato per ben 841 partite, vincendone 503; nel suo palmares, inoltre, figurano moltissimi trofei, tra cui anche una Champions League ed una Coppa UEFA, conquistate sulla panchina dell’Ajax. Signore e signori: Louis Van Gaal. Il tecnico olandese è uno dei più vincenti della storia del calcio, in cui ha certamente lasciato il segno con il suo gioco e la sua determinazione.

In questi giorni si trova in Italia per alcuni incontri e ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato anche del Milan. Infatti, il mister dei Paesi Bassi ha rivelato di essere stato vicino alla panchina rossonera nel 1997, dopo gli anni nel club di Amsterdam; alla fine, però, scelse di andare in Spagna e di allenare il Barcellona. Ha raccontato anche un retroscena simpatico, rivelando che Braida si presentò addirittura a casa sua per convincerlo a diventare il nuovo allenatore del Milan. L’affare, però, non si fece e le strade di Van Gaal e del club milanese non si incontrarono mai più.