Notizie Milan – Le buone impressioni del giovane Kalulu

MILANO – Continua la preparazione dei rossoneri per la prossima stagione! I ragazzi di mister Pioli si stanno allenando nel centro sportivo di Milanello in vista dei nuovi impegni dell’annata 2020-2021, in cui si cercherà di tornare al top in Italia e in Europa. Nell’amichevole giocata ieri contro il Novara, poi, il Milan ha ricevuto anche dei feedback positivi dai suoi giocatori.

Come riportato da TuttoSport, uno di quelli che ha suscitato più di tutti delle buone impressioni è il giovane Pierre Kalulu. Il terzino destro ex Lione ha disputato un’ottimo match ieri, mostrando tutte le sue doti nella corsa e sacrificandosi per la squadra: ci sono alcune cose da limare, ma il giovane francese ha certamente degli ampi margini di miglioramento. Il Milan potrebbe aver pescato un piccolo gioiellino.