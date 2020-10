Notizie Milan – Laxalt: “Grande battaglia con i rossoneri”

MILANO – Continua la marcia di avvicinamento a Celtic-Milan. Diego Laxalt ha parlato della gara che lo vedrà affrontare la sua ex squadra. Ecco che cosa ha detto.

"La partita persa con i Rangers? E' ovviamente una brutta sensazione, come ogni sconfitta, ma è peggio perché è stato un derby. Ma abbiamo una grande possibilità di giocare con il Milan e di fare le cose per bene. Abbiamo molte partite in programma e sono pronto. Dobbiamo avere fiducia e credere l'uno nell'altro, stiamo lavorando bene e ci aspettiamo una grande battaglia contro il Milan".