Notizie Milan- L’ag. di Oscar Rodriguez parla dell’interesse dei rossoneri

MILANO – L’agente di Oscar Rodriguez, Renè Ramos, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.com e ha parlato dell’interesse del Milan, nei confronti del suo assistito. Ecco le sue parole:

«Anch’io ho letto le notizie uscite sui giornali oggi, ma posso dirvi che per ora non c’è nulla di ufficiale. Oscar sta molto bene al Leganés, e ha intenzione di chiudere al meglio questa stagione di Liga, il suo futuro però è nelle mani del Real Madrid, dato che il suo cartellino appartiene a loro. Chiunque avesse intenzione di acquistarlo dovrà parlare con il Real. Quali sono i club interessati a lUi? Ci sono diverse squadre spagnole, ma non ho intenzione di dirvi quali sono interessate. Le voci sul Milan? Il Milan è sempre un grande club con una storia e una tradizione incredibile».

