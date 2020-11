Notizie Milan – ‘La strada’ per i riscatti di Dalot e Brahim Diaz

MILANO – Serve una condizione ben precisa per i riscatti di Diogo Dalot e Brahim Diaz, la qualificazione alla prossima Champions League. In questo caso il Milan sarebbe nelle condizioni poter trattenere i due giocatori. Secondo quando riporta Tuttosport. Maldini e Massara sono già al lavoro per riuscire nel loro intento, hanno già allacciato i primi contatti con Real Madrid e Manchester United, che per il momento però osservano la crescita dei loro calciatori. L’impressione è che le trattative non saranno semplici, né tantomeno brevi. Entrambi classe ’99, sono arrivati quest’estate a Milanello in prestito secco e sembrano aver già convinto tutti. Il Milan guarda già al futuro.