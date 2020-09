Notizie Milan – La probabile formazione contro lo Shamrock Rovers

MILANO – Si avvicina sempre di più il tanto atteso ritorno in campo del Milan! Il 17 settembre 2020, i rossoneri affronteranno lo Shamrock Rovers a Dublino, nel match valevole per il secondo turno preliminare di Europa League. La squadra, in questi giorni, si sta preparando alla sfida, con il desiderio di far bene anche in questa competizione.

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è stata presentata quella che potrebbe essere la probabile formazione di Pioli contro gli irlandesi. Il modulo sarà sempre il 4-2-3-1, con Donnarumma tra i pali; Kjaer e Gabbia centrali e Calabria e Theo Hernandez terzini; Bennacer e Kessié in mediana, con Castillejo nel trio della trequarti, insieme a Calhanoglu e Brahim Diaz; il dominio dell’attacco, invece, sarà affidato a Zlatan Ibrahimovic.