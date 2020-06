Notizie Milan – La Fiorentina pensa al colpo Ibrahimovic

MILANO – Secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina starebbe guardando al Milan, per rinforzare il reparto offensivo, in vista della prossima stagione. L’obiettivo dei viola sembrerebbe essere Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha il contratto in scadenza con i rossoneri e le il divorzio è nell’aria. L’attaccante non è contento di come il diavolo venga gestito dalla nuova società e questo non è un segreto, visto anche lo scontro avuto con Gazidis di recente. Il possibile arrivo a Firenze, a parametro zero del giocatore, sarebbe un vero e proprio colpo di mercato da parte della società di Commisso, che punta sulla volontà di Mino Raiola, procuratore storico di Ibrahimovic, di chiudere qualche affare proprio con l’italoamericano.

