Notizie Milan – Juric: “Rossoneri favoriti per lo scudetto”

MILANO – Ha parlato Ivan Juric, l’allenatore dell’Hellas Verona in conferenza stampa si è concentrato anche sul momento del Milan, prossimo avversario in campionato dei gialloblù. Ecco le sue parole.

: “Per me sono i favoriti per lo scudetto. Sono giovani, corrono e giocano con entusiasmo, hanno alzato il loro livello. Contro Inter e Roma hanno dominato, mi sono piaciuti molto. Anche queste due squadre possono vincere il campionato, l’Inter ha la rosa più forte, ma non riesce a fare in questo momento quello che sta facendo la squadra di Pioli“.