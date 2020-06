Notizie Milan – Jovic è sempre in cima alla lista dei desideri

MILANO – Luka Jovic è sempre nei pensieri del Milan. L’attaccante del Real Madrid è il profilo preferito per il reparto offensivo dei rossoneri, per il prossimo anno. Spesso abbiamo riportato di come i blancos non abbiano intenzione svendere il giocatore, dopo l’investimento fatto un anno fa, da 60 milioni di euro. Il diavolo quindi starebbe provando a convincere gli spagnoli sulla base del prestito biennale con opzione di riscatto, e non l’obbligo. Quindi continuano ad arrivare aggiornamenti su questo frangente con il club meneghino che continua ad insistere su Jovic, vera alternativa a Zlatan Ibrahimovic, sempre più probabile partente.

