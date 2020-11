Notizie Milan – Infortunio Leao: niente Napoli e niente Lille

MILANO – Rafael Leao si è fermato. Un infortunio che gli farà saltare la gara di domenica sera contro il Napoli, al San Paolo. Non solo però. Perché è assolutamente in dubbio anche la sua presenza contro il Lille, gara cruciale per i rossoneri, non tanto per la qualificazione al prossimo turno dell’Europa League, quanto più che altro per la voglia di rivalsa che avrà il Diavolo, contro la squadra francese. A San Siro infatti finì 3-0 per gli ospiti, con Yazici assoluto mattatore della serata, con una pesantissima tripletta. Leao quindi non potrà prendere parte alla ‘rivincita’, al suo posto così come in campionato spazio ad Ante Rebic.