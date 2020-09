Notizie Milan – Il punto sul rinnovo di Alessio Romagnoli

MILANO – Si complica anche il rinnovo di Alessio Romagnoli con il Milan. Questo è quello che riporta Tuttosport, sul capitano rossonero. Il difensore centrale ha il contratto in scadenza nel 2022 con il Diavolo e secondo quanto riporta il quotidiano sportivo, i colloqui con l’agente del calciatore, Mino Raiola, avrebbe preso una piega opposta rispetto all’ottimismo dei mesi scorsi. Un discorso molto simile a quello di Gigio Donnarumma, assistito dallo stesso agente. Il problema principale è sempre lo stesso: la richiesta economica per firmare il nuovo accordo. Il rinnovo di Ibrahimovic sembra nn aver portato i frutti sperati su questi versanti. Le richieste di Raiola per il momento sono fuori budget per il Milan.