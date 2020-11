Notizie Milan – Il punto sui rossoneri infortunati

MILANO – Il Milan e l’infermeria, sono diversi i giocatori ai box in questo momento. Tuttosport ha fatto il punto della situazione.

Zlatan Ibrahimovic è sicuramente l’assenza più rumorosa. Lo svedese però vuole bruciare le tappe, tornare in campo già contro la Sampdoria il 6 dicembre e da Milanello filtra ottimismo. Saelemaekers sembra essere tra i giocatori fermi quello ‘che vede’ di più il campo. Leao è nella stessa situazione di Ibrahimovic, vuole rientrare il prima possibile, ma è alle prese con un infortunio muscolare, non è possibile fare un previsione certa in questo momento.