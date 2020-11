Notizie Milan – Il punto sugli infortunati: restano fermi in 3

MILANO – La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto della situazione sugli infortunato del Milan. Sono rimasti in 3 i giocatori fermi ai box. Stefano Pioli, ancora alle prese con il Covid-19, recupera in vista della Fiorentina, Alexis Saelemaekers. Il belga in fatti ha recuperato e potrebbe scendere in campo anche dal primo minuto contro i viola, al posto di Castillejo. Chi invece non sarà della gara è sicuramente Ibrahimovic, così come Leao. Entrambi alle prese con problemi muscolari, entrambi desiderosi di tornare il prima possibile. Anche Musacchio occupa ancora l’infermeria rossonera, in questo caso però stiamo parlando di un lungo degente.