Notizie Milan – Il Manchester United avrebbe offerto di più per Tonali

MILANO – Sembrano sempre più fitte le trame del calciomercato del Milan! I rossoneri sono riusciti a portare a termini alcuni colpi incredibili, su tutti l’acquisto di Sandro Tonali: per il giovane centrocampista del Brescia, il club di via Aldo Rossi ha battuto la concorrenza dell’Inter e del Manchester United. Per questo, in Inghilterra ancora non ci stanno.

Infatti, secondo quanto riportato da manchestereveningnews.co.uk, i Red Devils avrebbero presentato alle Rondinelle un’offerta maggiore rispetto a quella del Milan per Tonali. Il media britannico riferisce che la squadra allenata da Solskjær avrebbe messo sul piatto addirittura 10 milioni di euro in più rispetto ai rossoneri: tuttavia, la volontà del giocatore sembra essere stata determinante per la conclusione della trattativa. Tonali, a breve, viaggerà per Milano e vestirà la maglia che sognava fin da bambino.