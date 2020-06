Notizie Milan – Il Barcellona irrompe su un obiettivo rossonero

MILANO – Le voci di mercato su Luis Maximiano, 21enne portiere dello Sporting Lisbona, continuano a circolare. Il giocatore sembra interessare anche al Milan, nel caso in cui Gigio Donnarumma dovesse salutare i rossoneri. Anche se viti gli ultimi sviluppi, legati proprio al rinnovo di quest’ultimo, la compagne rossonera sembra aver mollato un po’ la presa sull’estremo difensore. Il Barcellona allora vuole provare ad approfittare delle incertezze del diavolo.I blaugrana stanno riflettendo sul futuro dei propri estremi difensori, con Neto, attuale secondo portiere degli spagnoli, anche lui al centro di voci di mercato. La squadra portoghese però non sembra intenzionata a rinunciare all’estremo difensore, dato che vorrebbe proporgli il rinnovo contrattuale per allontanare tutte le voci su di lui.

