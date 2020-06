Notizie Milan – Ibrahimovic: nessuna multa per lo svedese

MILANO – Come riporta la Gazzetta dello Sport, non ci sarà nessuna multa per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan nei gironi scorsi era finito nell’occhio del ciclone per aver visitato lo spogliatoio dell’Hammarby, qualche settimana fa. Il club ha deciso che non ci saranno conseguenze per lo svedese, nonostante le tante critiche ricevute, visti i tempi di Covid 19 e di distanziamento sociale. Ibra quindi potrà concentrarsi esclusivamente sul suo recupero, che dovrebbe avvenire per la gara contro la Spal. L’attaccante infatti sta continuando a lavorare per smaltire il problema al polpaccio, accusato poco giorni dopo essere tornato ad allenarsi con i rossoneri. Lo svedese, infatti, resta una pedina fondamentale per il Milan, nella corsa all’Europa.

