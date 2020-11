Notizie Milan – Ibrahimovic arrabbiato solo con sé stesso

MILANO – Allarme rientrato? Decisamente sì. Zlatan Ibrahimovic è uscita dal campo, nella partita contro il Lille, 0-3 per i francesi, in maniera polemica. Nervoso, non sembrava poi molto felice della scelta di Stefano Pioli. Anche se lo svedese nella notte di San Siro non ha brillato e già questa potrebbe essere la notizia. In realtà sencod quanto riporta il Corriere della Sera, l’attaccante era arrabbiato con sé stesso e non con l’allenatore del Milan. LA sua prova non lo h soddisfatto e la sua rabbia quindi era per la prestazione offerta, non per la scelta di farlo uscire dal campo. Allarme rientrato.