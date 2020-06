Notizie Milan – I tifosi hanno deciso: Calhanoglu MVP di Lecce-Milan

MILANO – Hakan Calhanoglu è stato uno dei migliori in campo ieri sera e per i tifosi del Milan il migliore. Il turco ha messo ha realizzato due assist e il popolo rossonero si è espresso in suo favore, come comunicato sul sito ufficiale del club meneghino:

Hakan Çalhanoğlu ha messo lo zampino in tutti e quattro i gol rossoneri nella bella notte di Lecce. Due assist, per Castillejo prima e Rebić poi, il tiro da cui è nato il 2-1 di Bonaventura e l’apertura per Conti, dal cui cross è scaturito il 4-1 di Rafael Leão. Senza dimenticare il solito e instancabile lavoro in fase di interdizione: è lui l’MVP di Lecce-Milan secondo i tifosi rossoneri che hanno votato sulla nostra app ufficiale al termine della sfida del Via del Mare.

Tratto da acmilan.com

