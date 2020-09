Notizie Milan – I rossoneri vigili sul futuro di Milenkovic

MILANO – Il Milan prosegue nella sua ricerca del difensore centrale! La società rossonera è intenzionata a regalare a mister Pioli un rinforzo nel reparto arretrato e, in queste settimane, sta valutando tantissimi nomi. Uno di quelli più ricorrenti è quello di Nikola Milenkovic, calciatore classe 1997 della Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Repubblica, la dirigenza milanista sarebbe sempre vigile sul futuro del giocatore serbo, che non sembra così certo. Il suo contratto con la Viola, infatti, scade nel 2022 e, fino ad ora, non sembra che si sia parlato di rinnovo. Pertanto, l’agente del difensore sta valutando diverse possibilità e tra queste spicca il Milan. Nei prossimi giorni si potrà conoscere qualcosa in più sul futuro di questo giocatore.