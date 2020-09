Notizie Milan – I rossoneri continuano a trattare per Bakayoko

MILANO – Il Milan non sembra intenzionato a fermarsi e vuole continuare a trattare per Bakayoko! Nelle ultime ore sono uscite notizie che parlavano di un raffreddamento dei contatti tra la società rossonera e il Chelsea per il giocatore francese. I diavoli, però, non sembrano essersi dati per vinti.

Infatti, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Milan non starebbe mollando la presa sul centrocampista dei Blues e starebbe tenendo viva la trattativa con gli inglesi. L’offerta è di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato 27 milioni di euro: i londinesi ne, però, chiederebbero 30 e questo sarebbe stato il motivo dell’interruzione dei contatti tra le società. I rossoneri, però, non vogliono mollare e tenteranno ancora di riportare in Italia Bakayoko.