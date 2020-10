Notizie Milan – Hauge, ancora rimandato il suo esordio tra i titolari

MILANO – Ante Rebic questa sera non ci sarà in Celtic-Milan, il croato è ancora fermo per infortunio. Un posto sulla fascia sinistra se lo stanno giocando Brahim Diaz e Leao, con il portoghese favorito sullo spagnolo, che però potrebbe trovare spazio sull’altra corsia. Quello che però doveva essere il sostituto naturale dell’ex Eintracht Francoforte partirà ancora una volta in panchina, Hauge. Il norvegese infatti non dovrebbe fare il suo esordio in rossonero tra i titolari. Pioli non vuole correre il rischio di bruciarlo e continua ad aspettarlo. Vuole che si ambienti e che faccia suoi i meccanismi del gioco del Diavolo.