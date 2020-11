Notizie Milan – Fonte: “Vittoria contro i rossoneri? Sono solo tre punti”

MILANO – Josè Fonte, difensore del Lille ha parlato della vittoria contro il Milan a San Siro. Ecco le sue parole.

: “Vincere con il Milan? E’ normale essere entusiasti, ma ora i giocatori più esperti, come me, devono essere bravi a restare con i piedi per terra e tenere alta la concentrazione anche dei più giovani. Ora dobbiamo pensare al prossimo impegno in campionato, che dobbiamo assolutamente vincere. L’Europa League non finisce certo con questa vittoria, con i rossoneri disputato davvero un’ottima partita, ma abbiamo guadagnato soltanto tre punti“.