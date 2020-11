Notizie Milan – Fiorentina, Prandelli pensa al cambio di modulo

MILANO – Cesare Prandelli pensa al cambio di modulo. Questo è quello che filtra dalle ultime indiscrezioni sulla partita di San Siro, i viola infatti potrebbero optare per questa soluzione, in modo da provare ad essere più incisiva sotto porta. Dal 4-2-3-1, al 4-3-1-2. In questo caso Ribery verrebbe più spostato più avanti e dovrebbe fare coppia con Vlahovic, vecchio obiettivo di mercato del Diavolo. Borja Valero invece dovrebbe giocare dietro le due punte, da trequartista. In difesa i centrali dovrebbero essere Milenkovic e Pezzella, anche loro finito nel mirino del Milan nell’ultima finestra di mercato. Caceres e Biraghi terzini, Castrovilli, Pulgar e Amrabat, a centrocampo.