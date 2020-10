Notizie Milan – F.Galli: “Mi auguro una vittoria dei rossoneri”

MILANO – Sulle colonne di Tuttosport, Filippo Galli ha parlato del prossimo Derby di Milano, e dei rossoneri. Ecco le parole dell’ex Milan.

: “Sarà una gara equilibrata e spettacolare mi dispiace però dell’assenza del pubblico. Oltre alla assenze è una partita che sarà giocata al massimo delle possibilità di ognuna delle due squadre. La speranza è che le squadre possano recuperare i giocatori che oggi sono ancora positivi. Il Milan ha trovato risultato importanti anche con l’assenza di Ibrahimovic. Con lui ovviamente i rossoneri ritrovano un giocatore di carisma. Più che sul giocatore io punterei sul lavoro fatto da Pioli. Il Milan, però, è da considerarsi una squadra se non all’altezza delle prime due, Juventus e Inter, di poco sotto. Mi auguro onestamente in una vittoria del Milan, ma nel Derby non c’è mai una favorita. Chi sarà il protagonista? Spero Calhanoglu, mi piace anche Theo Hernandez”.