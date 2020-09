Notizie Milan – Europa League: altre vittoria del Bodo/Glimt

MILANO – Il prossimo avversario del Milan in Europa League, il Bodo/Glimt, nel nuovo preliminare per accedere alla fase a gironi della competizione, continua a vincere e convincere. La squadra norvegese, infatti, ha fatto registrare una nuova affermazione in campionato. Con un più 16 in classifica, sulla seconda, si apprestano a vincere il primo titolo nazionale. I rossoneri quindi dovranno fare attenzione a non sottovalutare la prossima gara in campo europeo. La peggiore delle beffe sarebbe un risultato non accettabile. Viste le ambizioni stagionali del Diavolo e non arrivare fino in fondo, nel miglior modo possibile, alla competizione potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato.